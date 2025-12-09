Жителей Ивантеевки предупредили о временном отключении отопления и горячей воды

09 декабря 2025, 09:53

оригинал Фото: istockphoto.com/Rafa Jodar

Отопление и горячее водоснабжение отключат на десять часов в 25 многоквартирных домах и трёх социальных объектах в Ивантеевке в среду, 10 декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пушкинского городского округа.





Отключение связано с проведением плановых работ по ремонту теплосетей, запланированных на период с 8 утра до 18:00.





«Ограничения коснутся 11 домов по улице Богданова и 14 домов по улице Победы, а также школы №4 и детских садов «Лучик» и «Ручеёк», — говорится в сообщении.