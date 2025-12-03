Более 90 деревень Подмосковья подключат к газу по госпрограмме

03 декабря 2025, 15:18

оригинал Фото: пресс-служба Министерства энергетики Московской области

В декабре специалисты «Мособлгаза» ведут строительство новых газопроводов в 94 населённых пунктах Московской области, расположенных более чем в 30 муниципалитетах. Работы проводят по губернаторской программе газификации. Об этом сообщили в подмосковном Минэнерго.





Сейчас строительные бригады работают в деревнях Ватулино, Помогаево и Брыньково Рузского округа, в Савинской, Гребчихе и Деревенищах Орехово-Зуевского округа, в деревне Саблино в Зарайске, в деревне Пестовская Шатуры и других населённых пунктах. Все эти территории планируют ввести в эксплуатацию до 2028 года. После завершения работ жители смогут бесплатно подвести газ до границ своих участков по программе «Социальная газификация».



«Всего в губернаторскую программу газификации в этом году вошли 70 населенных пунктов. До конца года в Подмосковье будет построено 250 километров новых газораспределительных сетей, к газу смогут подключиться 9,3 тыс. жителей региона в рамках реализации президентского проекта „Социальная газификация“», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

