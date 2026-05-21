Подмосковные школьники представили социальные стартапы
В Корпоративном университете развития образования 20 мая прошёл очный этап регионального конкурса стартап-проектов среди старшеклассников Подмосковья. Победителями стали пять учащихся из Электростали, Жуковского, Клина и Орехово-Зуева, сообщает Министерство образования Московской области.
Участники конкурса разрабатывали проекты по запросам социальных партнёров. Школьники предлагали практические решения для городских и общественных задач, занимались вопросами развития городской среды, поддержки сообществ и совершенствования социальных институтов.
Организаторы сделали акцент не на коммерческой выгоде, а на общественной пользе и возможности дальнейшего развития инициатив. На очный этап конкурса вышли 54 проекта из 18 городских округов региона. В финал эксперты отобрали 12 работ из Электростали, Клина, Жуковского, Истры, Орехово-Зуева, Луховиц, Богородского округа и Раменского. Финалисты представили проекты в четырёх номинациях.
В категории «Образовательный стартап» победу одержал Тимофей Симонов из школы № 13 Электростали. Он разработал проект «От инженерного объекта до точки притяжения: водное украшение Электростали», посвящённый изучению городских фонтанов и созданию учебной модели фонтана для уроков физики.
Лучшим «Социальным стартапом» жюри признало проект Владислава Юрина из школы № 9 Жуковского. Старшеклассник предложил разработку газосварочного резака «ELECTROHOH C1» для точной резки и сварки металлов. По задумке автора, устройство должно оставаться доступным по стоимости и упростить работу мастеров.
В номинации «Туризм и культура» первое место заняли Ксения Голубкова и Алёна Филипкина из школы «Имена Победы» в Клину. Школьницы создали проект «Невидимые маршруты: забота о слабовидящих» — аудиогид по достопримечательностям Клина с элементами тифлокомментирования, сенсорными подсказками и историческими справками.
Победителем в категории «Экологический стартап» стал Тимур Абдуллаев из Куровской школы № 1 Орехово-Зуевского округа. Его проект «Разделяй в Куровское» предполагает создание Max-бота, который мотивирует жителей многоквартирных домов сортировать отходы через систему баллов и поощрений.
Читайте также: