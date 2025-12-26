В Кузбассе уровень безработицы оказался значительно ниже общероссийского

26 декабря 2025, 13:49

Фото: iStock/Дмитрий Коростылев

Уровень безработицы в Кемеровской области значительно ниже общероссийского. Об этом заявил губернатор Кузбасса Илья Середюк.





По его словам, в банке вакансий на сегодняшний день есть 17,7 тысяч свободных рабочих мест, из которых 4,6 тысяч — с зарплатой выше 81 тысячи рублей.





«Уровень регистрируемой безработицы остается на стабильно низком уровне — 0,6 процента от трудоспособного населения, что намного ниже общероссийского показателя — 2,2%», — приводит VSE42.RU слова Середюка.