В Кузбассе уровень безработицы оказался значительно ниже общероссийского
Уровень безработицы в Кемеровской области значительно ниже общероссийского. Об этом заявил губернатор Кузбасса Илья Середюк.
По его словам, в банке вакансий на сегодняшний день есть 17,7 тысяч свободных рабочих мест, из которых 4,6 тысяч — с зарплатой выше 81 тысячи рублей.
«Уровень регистрируемой безработицы остается на стабильно низком уровне — 0,6 процента от трудоспособного населения, что намного ниже общероссийского показателя — 2,2%», — приводит VSE42.RU слова Середюка.
Он уточнил, что наиболее действенной мерой трудоустройства молодых специалистов является целевое обучение. Выпускники вузов гарантированно получают рабочее место. Работодатели дают возможность ребятам проходить практику и стажировку. В 2025 году в Кузбассе заключили 2 371 целевой договор, что стало лучшим показателем в России.
Кроме того, в регионе действуют федеральные и региональные меры поддержки для учителей, которые приехали работать в малые города и сёла. В текущем году 11 педагогов получили по одному миллиону рублей по программе «Земский учитель». Еще 50 учителей стали обладателями региональной единовременной выплаты в размере миллиона рублей.
В свою очередь глава Кемерова Дмитрий Анисимов во время совета городских депутатов заявил, что за третий квартал среднемесячная зарплата горожан составила 82 000 рублей, сообщает «Сiбдепо».