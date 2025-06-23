В Кузбассе в День молодежи введут ограничение на продажу алкоголя

23 июня 2025, 12:26

Фото: iStock/Tero Vesalainen

28 июня в Кемеровской области введут ограничение на продажу алкогольных напитков из-за Дня молодежи. Об этом сообщает «Сiбдепо».





По данным издания, запрет на продажу спиртного в этот праздник действует уже несколько лет по поручению властей региона. При этом алкоголь не будут продавать только в магазинах. Ограничения не коснутся кафе, бары и рестораны.



Напомним, в Кузбассе ограничивают в День Победы, День защиты детей, День России, День знаний, а также в дни последних звонков и выпускных вечеров.



Тем временем Мособлдума 26 июня планирует рассмотреть в первом чтении законопроект об ограничении продажи алкоголя в общепите. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на председателя регионального парламента Игорь Брынцалов.



Согласно новому документу, продажа алкоголя в общепитах, находящихся в домах со входом во двор, будет разрешена только с 13:00 до 15:00.





«Предлагаемые законопроектом изменения позволят эффективно бороться именно с псевдокафе и не нанесут существенного ущерба интересам добросовестных объектов общепита, которые в первую очередь оказывают услуги общественного питания, а не розничную продажу спиртного», — отметил Брынцалов.