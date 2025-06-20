Московская область наращивает производство и продажи хлеба
С начала года жители области приобрели более 205,6 тыс. тонн хлеба и выпечки из пшеничной муки, а также 2,7 тыс. тонн ржаного и ржано-пшеничного хлеба, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Подмосковье остаётся одним из лидеров по производству хлеба в России и Центральном федеральном округе. За январь–апрель предприятия выпустили 205,5 тыс. тонн продукции — это на 4,4% больше, чем за аналогичный период 2024 года. В числе крупнейших производителей — ООО «Коломенское поле», АО «Ореховохлеб», ООО «Жуковский хлеб» и ООО «Рузский хлебозавод».
По рекомендации Роскачества, взрослым и детям старше двух лет следует съедать 100–150 грамм хлеба в день (2–3 кусочка). Углеводы должны составлять не менее половины суточного рациона, но при выборе продуктов важно учитывать и их состав, и калорийность.
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