Московская область наращивает производство и продажи хлеба

20 июня 2025, 16:22

оригинал Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

С начала года жители области приобрели более 205,6 тыс. тонн хлеба и выпечки из пшеничной муки, а также 2,7 тыс. тонн ржаного и ржано-пшеничного хлеба, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.