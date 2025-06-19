В Московской области появился закон об ответственном предпринимательстве
В Подмосковье появился закон об ответственном предпринимательстве. Его в окончательном чтении приняла Мособлдума, сообщили в пресс-службе парламента региона.
«В контексте закона «ответственный бизнес» – это когда предприниматели не просто работают ради прибыли. В сфере их внимания – и сохранение окружающей среды, и использование лучших доступных технологий, и установление дополнительных социальных гарантий для сотрудников и их семей, и реализация экологических, социальных, образовательных, благотворительных и иных проектов», – сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.Цель принятого закона – стимулировать внедрение в бизнес-среду Московской области практики ответственного предпринимательства.
«Ответственный бизнес также может быть партнёром государства в части решения демографических вопросов – предоставлять дополнительные дни отпуска родителям, помогать с оплатой детских садов, организовывать детские комнаты на предприятиях. Отдельные компании это уже делают, но важно выстроить именно комплексную систему», – отметил спикер.Закон определяет виды поддержки для ответственных предпринимателей. Это рассмотрение обращений по вопросам ответственного ведения бизнеса; консультационная поддержка; содействие в сопровождении инвестиционных проектов; информационная поддержка и другие меры.