Жители Кузбасса отмечают главный праздник региона
12 июня на Московской площади в столице Кузбасса проходят праздничные гуляния в честь Дня России и Дня Города. О ярком торжестве рассказывает «Сiбдепо».
Жители Кемерово на огромной площади рядом с набережной собрались веселиться на двойном празднике. День города Кемерово в 2025 году совпал с празднованием Дня России. Городу исполнилось 107 лет.
Люди разных возрастов собрались вместе, чтобы с радостью провести стоящий внимания праздник. Погода благоволит жителям областного центра теплом и отсутствием дождя. Для горожан и гостей столицы Кузбасса власти подготовили насыщенную и масштабную программу в разных уголках города.
Журнал о жизни Кузбасса «Сiбдепо» сообщает, что танцевальные батлы, фестивали, выступления музыкальных групп и многие другие яркие мероприятия не оставят гостей праздника равнодушными и подарят заряд веселья.
В 23:00 на Московской площади начнется грандиозный салют.
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