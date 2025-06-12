Жители Кузбасса отмечают главный праздник региона

12 июня 2025, 18:55

Жители Кемерово отмечают двойной праздник

Фото: Istock/EyeEm Mobile GmbH

12 июня на Московской площади в столице Кузбасса проходят праздничные гуляния в честь Дня России и Дня Города. О ярком торжестве рассказывает «Сiбдепо».