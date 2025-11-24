Жителям Подмосковья напомнили правила безопасности во время ледяного дождя

24 ноября 2025, 12:20

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Ноябрь принес в Подмосковье смену ночных заморозков со снегом на дождливые дни с температурой выше нуля. Из-за этого формируется такое опасное метеоявление, как ледяной дождь.





В пресс-службе Мособлпожспаса настоятельно советуют жителям региона соблюдать меры предосторожности во время непогоды.

«Обледеневшие проезжие части и тротуары значительно увеличивают риск ДТП. Кроме того, возможны обрывы линий электропередачи, повреждения конструкций зданий. Под тяжестью ледяного панциря могут падать деревья и элементы наружных конструкций. Пешеходам следует тщательно планировать маршруты, избегая участков под карнизами и навесами, где вероятно образование сосулек и падение снежно-ледовых масс», – сказал замначальника госучреждения Сергей Щетинин

«Для передвижения по обледеневшим поверхностям надо использовать специальную обувь с противоскользящей подошвой, полностью исключив каблуки. На скользких участках важно сохранять равновесие, поэтому руки должны оставаться свободными. Водителям следует соблюдать повышенную дистанцию, избегать резких манёвров и торможений, заранее проверять состояние шин и техническую исправность машины. При ухудшении погоды лучше всего воздержаться от поездок на личном транспорте», – подчеркнул Щетинин.