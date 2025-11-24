Жителям Подмосковья напомнили правила безопасности во время ледяного дождя
Ноябрь принес в Подмосковье смену ночных заморозков со снегом на дождливые дни с температурой выше нуля. Из-за этого формируется такое опасное метеоявление, как ледяной дождь.
В пресс-службе Мособлпожспаса настоятельно советуют жителям региона соблюдать меры предосторожности во время непогоды.
«Обледеневшие проезжие части и тротуары значительно увеличивают риск ДТП. Кроме того, возможны обрывы линий электропередачи, повреждения конструкций зданий. Под тяжестью ледяного панциря могут падать деревья и элементы наружных конструкций. Пешеходам следует тщательно планировать маршруты, избегая участков под карнизами и навесами, где вероятно образование сосулек и падение снежно-ледовых масс», – сказал замначальника госучреждения Сергей ЩетининПо его словам, в период гололёда пожилым людям и детям вообще не следует без крайней необходимости не выходить на улицу. А пешеходам нужно выбирать безопасные маршруты в обход участков с уклоном, ледовых образований и зон вблизи проезжей части.
«Для передвижения по обледеневшим поверхностям надо использовать специальную обувь с противоскользящей подошвой, полностью исключив каблуки. На скользких участках важно сохранять равновесие, поэтому руки должны оставаться свободными. Водителям следует соблюдать повышенную дистанцию, избегать резких манёвров и торможений, заранее проверять состояние шин и техническую исправность машины. При ухудшении погоды лучше всего воздержаться от поездок на личном транспорте», – подчеркнул Щетинин.Он уточнил, что при получении травмы в результате падения необходимо обращаться за медицинской помощью, а в экстренных случаях – звонить по номеру «112».