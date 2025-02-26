В Кузбассе вернут бесплатный проезд на общественном транспорте для отличников

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В Кузбассе пообещали вернуть бесплатный проезд на общественном транспорте для отличников и разработать дополнительные меры, чтобы стимулировать молодежь хорошо учиться.
Власти Кузбасса пообещали вернуть бесплатные проездные для отличников. После отмены этой меры поступило множество жалоб от местных жителей, которые высказывали недовольство тем, что детей даже не предупредили заранее об отмене льгот.
26 февраля губернатор Кузбасса Илья Середюк поручил разработать новые региональные проекты, которые будут стимулировать молодежь хорошо учиться.
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26 февраля губернатор Кузбасса Илья Середюк поручил разработать новые региональные проекты, которые будут стимулировать молодежь хорошо учиться.
«Мы обязательно не только вернем эту меру для наших талантливых ребят, но и расширим другие меры поддержки», — заявил Илья Середюк в беседе с «Сiбдепо».
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Элина Позднякова