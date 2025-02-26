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В Кузбассе вернут бесплатный проезд на общественном транспорте для отличников

Фото: iStock/monkeybusinessimages

Фото: iStock/monkeybusinessimages

В Кузбассе пообещали вернуть бесплатный проезд на общественном транспорте для отличников и разработать дополнительные меры, чтобы стимулировать молодежь хорошо учиться.
Власти Кузбасса пообещали вернуть бесплатные проездные для отличников. После отмены этой меры поступило множество жалоб от местных жителей, которые высказывали недовольство тем, что детей даже не предупредили заранее об отмене льгот.

26 февраля губернатор Кузбасса Илья Середюк поручил разработать новые региональные проекты, которые будут стимулировать молодежь хорошо учиться.

«Мы обязательно не только вернем эту меру для наших талантливых ребят, но и расширим другие меры поддержки», — заявил Илья Середюк в беседе с «Сiбдепо».

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#меры
Кулинаров из КНР и Индии пригласят в Казань на турнир поваров имени Ахметзянова
26 февраля 2025, 22:53

Фото: iStock/KuzminSemen

Кулинаров из Китая и Индии хотят пригласить в Казань для участия в турнире молодых поваров имени Юнуса Ахметзянова среди стран исламского мира. Об этом сообщил председатель правления Ассоциации рестораторов и отельеров РТ Михаил Шарипов.
«Мы ведем переговоры с Китаем и Индией. Среди новых участников уже подтвердилась Турция. Также в проработке Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты. При этом в Китае мы приглашаем поваров из мусульманской провинции, и шефы из Индии также будут в этой теме», — рассказал Шарипов в беседе с «Татар-информ».

В 2024 году турнир прошел в рамках KazanForum. В мероприятии приняли участие порядка 100 специалистов из 13 стран мира. Победил тогда повар из Марокко Оадиду Редуан.

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В Петропавловской крепости Петербурга откроется «Масленичная почта»
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В Петропавловской крепости Петербурга откроется «Масленичная почта»
26 февраля 2025, 20:09

Фото: iStock/Igor Nikushin

В Санкт-Петербурге в Петропавловской крепости 1 и 2 марта впервые откроется «Масленичная почта» «Петербургского дневника».
В эти дни жители и гости Петербурга смогут бесплатно отправить открытки в виде блинов и поздравить всех, кого захотят, с праздником Масленицы. «Почта России» обещает доставить такие открытки в любой уголок страны.

«Проекты Новогодней, Литературной и Морской почты «Петербургского дневника» уже хорошо знакомы горожанам и гостям города. В этом году впервые мы запустим «Масленичную почту» в рамках одного из самых веселых и народных праздников», — рассказал генеральный директор информационно-издательского центра правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр» — главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.

Кроме того, по его словам, гости мероприятия смогут сделать интересные кадры на фотозоне «Петербургского дневника».

Также посетителей праздника «Зажигай, сударыня Масленица» ожидает огромный блинный пирог от блинопеков «Теремка», благотворительная лавка, арт-кокошники и «Тайный сударь» с подарками. А в AI-зоне гости увидят свои изображения на экране трехметровой высоты.

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Адвокат Полякова раскрыла, попадёт ли Михаил Ефремов под возможную амнистию к 9 Мая
Адвокат Полякова: Ефремов может не рассчитывать на амнистию к 9 Мая
26 февраля 2025, 19:57

Михаил Ефремов (фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Михаил Ефремов 26 февраля подал прошение на условно-досрочное освобождение (УДО). Издание «Страсти» предположило, сможет ли актёр претендовать на амнистию.
Вероятно, что к 9 Мая в честь 80-летия со дня победы в Великой Отечественной войне будет объявлена амнистия, если соответствующий проект будет утверждён в Госдуме. Адвокат по уголовным делам Вероника Полякова рассказала, может ли Ефремов претендовать на освобождение.

Эксперт подчеркнула, что постановление об объявлении амнистии не распространяется на преступления, связанные с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшим за собой смерть человека. Именно по этой статье Уголовного кодекса отбывает наказание артист.

«В случае одобрения проекта амнистии на 2025 год Михаил Ефремов не сможет быть кандидатом на освобождение. Однако он может подать заявление об условно-досрочном освобождении в случае отбытия половины срока за тяжкое преступление и с учетом других условий УДО – что в настоящий момент он и сделал», – отметила Полякова.
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Суд отклонил жалобу Владислава Бакальчука по делу о слиянии Wildberries и РВБ
26 февраля 2025, 19:42

Фото: iStock/Zolnierek

Десятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу предпринимателя Владислава Бакальчука по делу о слиянии компании Wildberries и РВБ. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что бывший муж Татьяны Ким и сооснователь маркетплейса Wildberries ранее требовал признать сделку о слиянии компании с РВБ недействительной. Напомним, что слияние произошло в декабре прошлого года. После получения отказа бизнесмен подал апелляцию на решение, однако вердикт суда остался прежним.

В материале указано, что Бакальчук считает свою долю в 1% несправедливой, а передачу активов маркетплейса в РВБ вредной для его бизнеса. Однако доказать факты он не смог, а объединение компаний было одобрено ФАС.

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#суд
#wildberries
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Дизайнеры назвали семь цветов, которые могут сделать дом неуютным
26 февраля 2025, 19:01

Фото: iStock/Vanit Janthra

Цвет в интерьере влияет на настроение. При этом некоторые красивые оттенки могут создавать мрачную атмосферу в помещении.
Так, нежно-голубой может сделать комнату холодной и вызывать грусть. Тем не менее, синий цвет при правильном сочетании с более теплыми оттенками, способен создавать уют и вызывать спокойствие.

Шартрезно-зеленый является агрессивным, и может создавать дискомфорт. Чтобы избежать этого, лучше выбирать желтые оттенки зеленого. Такие цвета добавят радости и теплоты в квартире.

Тем временем шиферно-серый часто у людей ассоциируется с унынием и скукой. При этом тёмные серые цвета могут вызвать депрессию, при этом более теплые серые тона придают уют и нежность.

«Грязно-коричневый часто воспринимается как мрачный и тяжелый. Но если использовать более теплые коричневые оттенки, например, коричный или мокко, они могут создать спокойную и комфортную атмосферу», — пишет Pravda.Ru.

Фисташково-зеленый тоже может делать интерьер унылым. Но в сочетании с другими цветами он превращается становится гармоничным и сбалансированным.

Черный цвет в основном ассоциируется с мраком и трауром. Этот цвет создает подавляющую атмосферу. Однако, если сочетать черный с элементами дерева или яркими акцентами, то он будет выглядеть элегантно и стильно.

А вот ярко-белый является универсальным цветом, но создает холодную атмосферу в доме. Для интерьера лучше выбирать кремовый оттенок, чтобы пространство казалось более уютным и гостеприимным.

Так, дизайнеры советуют сочетать эти цвета с теплыми оттенками или использовать их в небольших количествах.

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