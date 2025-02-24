По Мытищинской хорде с момента введения платы проехали более 717 тыс. раз

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Более 717 тыс. проездов по Мытищинской хорде зафиксировано в феврале с момента введения платы за проезд. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Самым популярным из пяти участков трассы стал выезд на Ярославское шоссе. Оплатить проезд по скоростной трассе можно с помощью транспондеров, а также на сайте концессионера с использованием кнопки «Быстрая оплата» или через личный кабинет. Водителей, не оплативших проезд в течение пяти дней, ждёт административный штраф в размере от 3 тыс. до 15 тыс. рублей», – уточнили в министерстве.Тестовый режим эксплуатации Мытищинской скоростной хорды завершился. На новой автодороге с 3 февраля ввели платный проезд.
Фото: пресс-служба Минтранса МО
16-километровую Мытищинскую скоростную хорду открыли 17 декабря. Дорога выступает дублёром МКАД, связывая Афанасовское, Осташковское, Пироговское и Ярославское шоссе. Она включает шесть транспортных развязок, 11 мостов и путепроводов, а также 27 съездов. Проезд по МСХ значительно сокращает время в пути.
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