Жители Подмосковья смогут 1 марта пройти бесплатный онкоскрининг

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Центрах амбулаторной онкологической помощи Московской области в субботу, 1 марта, пройдёт День открытых дверей. Жители региона старше 18 лет смогут проверить здоровье, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Своевременная диагностика позволяет выявить заболевания на ранней стадии и вовремя начать лечение. Это позволит в дальнейшем сохранить качество жизни пациента. Поэтому каждый месяц во всех 25 центрах амбулаторной онкологической помощи Московской области проходит День открытых дверей. Пройти диагностику и получить консультацию врачей можно бесплатно», – сказал зампред – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Как отметили в ведомстве, женщины смогут пройти цитологическое исследование шейки матки, маммографию или УЗИ молочных желёз, а мужчины – сдать ПСА-тест на рак простаты. Также все желающим будет доступна диагностика новообразований кожи, рентген-исследование и КТ легких.
Мероприятие пройдёт с 9 до 14 часов. С собой нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Адреса ЦАОПов, где можно проверить свое здоровье, можно найти по ссылке.
Жителям Подмосковья рекомендуют записаться заранее. Сделать это можно по номерам телефонов ЦАОП, указанным в ссылке.
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