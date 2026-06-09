В Кузбассе вернут первозданный облик зданию ДК Кузнецкий металлургов
В Новокузнецке завершается реставрация ДК Кузнецких металлургов, которая вернет памятнику архитектуры его изначальный облик. Работы выполнены на 70%.
По данным VSE42.RU, ремонт проводится на средства ЕВРАЗа — собственника объекта, и приурочен к 90-летнему юбилею здания. За эти годы дворец неоднократно обновляли. Нынешняя реставрация вернет объекту первозданный вид.
На сегодняшний день специалисты практически завершили ключевые виды работ. Уже заменили кровлю, усилили фундамент, частично восстановили кирпичную кладку и отреставрировали барельефы. В ближайшее начнут наносить штукатурные слои.
Дворец культуры Кузнецких металлургов уникален тем, что является переходом от конструктивизма к неоклассике, пишет «Сiбдепо». Отмечается, что здание украшено вертикальными пилястрами и 114 барельефами.
Реставраторам предстоит не только подчеркнуть, но и сохранить элементы двух архитектурных стилей для того, чтобы оставить для будущих поколений подлинный облик важного культурного объекта.
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