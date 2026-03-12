В Клину отреставрируют церковь XVIII века

12 марта 2026, 17:00

оригинал Фото: пресс-служба Главного управления культурного наследия МО

Церковь Николая Чудотворца в деревне Никольское округа Клин, построенную в 1738 году, отреставрируют. Первым этапом станут научно-исследовательские и изыскательские работы. Разрешение на их проведение выдало Главное управление культурного наследия Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.





Специалисты проведут инженерные, архитектурные и историко-архивные изыскания, которые потом используют для разработки проекта реставрации.



