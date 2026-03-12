В Клину отреставрируют церковь XVIII века
Церковь Николая Чудотворца в деревне Никольское округа Клин, построенную в 1738 году, отреставрируют. Первым этапом станут научно-исследовательские и изыскательские работы. Разрешение на их проведение выдало Главное управление культурного наследия Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
Специалисты проведут инженерные, архитектурные и историко-архивные изыскания, которые потом используют для разработки проекта реставрации.
Церковь Николая Чудотворца в Никольском является подмосковным памятником храмовой архитектуры XVIII века и важной частью исторической застройки поселения.«Исследования планируется завершить летом текущего года», — отмечается в сообщении.
