В Новокузнецке отреставрируют Бульвар Героев
В Новокузнецке выделили 90 миллионов рублей на ремонт и реставрацию Бульвара Героев. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на главу города Дениса Ильина.
Преображением Бульвара Героев займётся московское ООО «СРК «Практика». Подрядчик приступит к работам уже текущей осенью.
«Сначала строители снимут старые облицовочные плиты, затем займутся их восстановлением, а поврежденные элементы заменят на новые. Весь комплекс работ должен быть полностью завершен к концу октября 2026 года», — говорится в материале.
Тем временем в столице завершена реставрация Египетского павильона усадьбы «Останкино-2». Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. Его слова приводит Агентство городских новостей «Москва».
«Специалисты отреставрировали фасады и интерьеры Египетского павильона: больше 700 кв. м подлинных художественных паркетов; сложные дверные полотна, украшенные позолоченной и посеребренной резьбой; искусственный мрамор, элементы фурнитуры и лепной декор; исторические печи и скульптуры сфинксов, украшающие их», — написал Собянин в мессенджере Max.
Он добавил, что теперь Египетский павильон можно увидеть в первозданном виде.