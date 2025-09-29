В Новокузнецке отреставрируют Бульвар Героев

29 сентября 2025, 09:50

Фото: iStock/Ohotnik

В Новокузнецке выделили 90 миллионов рублей на ремонт и реставрацию Бульвара Героев. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на главу города Дениса Ильина.





Преображением Бульвара Героев займётся московское ООО «СРК «Практика». Подрядчик приступит к работам уже текущей осенью.





«Сначала строители снимут старые облицовочные плиты, затем займутся их восстановлением, а поврежденные элементы заменят на новые. Весь комплекс работ должен быть полностью завершен к концу октября 2026 года», — говорится в материале.

