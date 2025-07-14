В Кузбассе высадили рекордное число деревьев

14 июля 2025, 13:32

Фото: iStock/Ivan Zhaborovskiy

Кемеровская область стала победителем в общероссийском состязании по числу локаций посева памятных садов, а также регион стал третьим по количеству высаженных деревьев в акции «Сад Памяти». Об этом сообщает «Сiбдепо».





По словам губернатора Кузбасса Ильи Середюка, в регионе в 2025 году высажено рекордное число деревьев — 2,149 млн. При этом часть отправили в Белоруссию для создания аллеи в Бресте.





«С каждым годом в Кузбассе все больше жителей подключаются к этой эколого-патриотической акции. В этом году в честь 80-летия Победы на территории региона высадили рекордное количество — 2 млн 149,8 тысячи деревьев. Доставили кузбасские кедры в Республику Беларусь и создали памятную аллею в Бресте», — приводит издание слова Середюка.

«Площадь благоустройства возле двух корпусов займет 1,3 тыс. кв. м. Планируется высадить более 15 видов растений, среди которых сосны и можжевельники, средняя форзиция, спирея и черемуха, а также клены, котовник Фассена, многолетние цветы и злаки», — сказал Слободчиков.