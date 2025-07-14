В Кузбассе высадили рекордное число деревьев
Кемеровская область стала победителем в общероссийском состязании по числу локаций посева памятных садов, а также регион стал третьим по количеству высаженных деревьев в акции «Сад Памяти». Об этом сообщает «Сiбдепо».
По словам губернатора Кузбасса Ильи Середюка, в регионе в 2025 году высажено рекордное число деревьев — 2,149 млн. При этом часть отправили в Белоруссию для создания аллеи в Бресте.
«С каждым годом в Кузбассе все больше жителей подключаются к этой эколого-патриотической акции. В этом году в честь 80-летия Победы на территории региона высадили рекордное количество — 2 млн 149,8 тысячи деревьев. Доставили кузбасские кедры в Республику Беларусь и создали памятную аллею в Бресте», — приводит издание слова Середюка.
Так, Кузбасс стал первым по числу локаций посева памятных садов, третьим — по количеству высаженных деревьев, а также вошел в топ-10 по информационной активности.
Тем временем в Москве на территории, прилегающей к строящемуся бизнес-центру в Даниловском районе, высадят 15 видов декоративных растений. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на председателя столичного Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова.
«Площадь благоустройства возле двух корпусов займет 1,3 тыс. кв. м. Планируется высадить более 15 видов растений, среди которых сосны и можжевельники, средняя форзиция, спирея и черемуха, а также клены, котовник Фассена, многолетние цветы и злаки», — сказал Слободчиков.
Кроме того, у бизнес-центра обустроят амфитеатр из бетона с деревянными сиденьями, а на верхней площадке сделают кадки с зелеными деревьями.