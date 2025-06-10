В Московской области в этом году планируют благоустроить более 560 дворов

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В Подмосковье завершили комплексное благоустройство 117 дворов в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды». Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.



«В ходе благоустройства проводят замену асфальта во дворах и на пешеходных дорожках; озеленение придомовых территорий; организацию новых парковочных мест; установку скамеек и урн. В 117 дворах уже завершены работы по замене асфальтового покрытия», – говорится в сообщении.
По данным Минчистоты, всего в этом году в регионе планируют обновить 565 дворов. Сейчас работы активно ведутся более чем на 160 объектах.

Подробнее ознакомиться с адресной программой можно на сайте ведомства.



Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0