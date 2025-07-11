Благоустройство Вишняковского лесопарка завершится к июню следующего года
В Московской области будет благоустроено более 40 лесопарковых территорий, половина из них – до конца этого года. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, отметив, что жителям региона очень полюбились парки в лесах.
«В Подмосковье благоустраивается 41 лесопарковая территория на сумму 12,5 млрд рублей. 9 млрд – это средства бюджета Московской области. Работы в 20 из них планируется завершить в этом году. Какие-то лесопарки уже открыты для посещений. Среди таких – Вишняковский в Балашихе», – подчеркнул парламентарий.
В ходе рабочей поездки в округ Брынцалов вместе с главой Сергеем Юровым посетил лесопарк и оценили результаты первого этапа его благоустройства. Он охватывает большую часть западной стороны территории – порядка 30 гектаров.
Благоустроены входная зона на Разинском шоссе, а также часть вдоль Вишняковского пруда, сделан подход усадьбе Горенки. В лесопарке создали смотровые площадки, установили освещение, камеры видеонаблюдения, посадили деревья, кустарники и цветники. Там появились детские и спортивные площадки, парковка для посетителей и кафе с летней верандой.
Как отметил Брынцалов, при создании пешеходных дорожек применялись экологически чистые материалы.
Как рассказал директор Дирекции парков Балашихи Артём Константиновский, в лесопарке появились знаковые объекты. Например, благоустроены родник и Салтычихинский водопад.
Строители уже приступили ко второму этапу благоустройства. Будут полностью завершены работы в западной и восточной частях лесопарка. Помимо спортивных и детских площадок, обустроят лыжную трассу, запустят павильон проката. Появится смотровая площадка со сценой, будет смонтирован верёвочный парк.
«Планируется, что уже к июню следующего года будет завершена вторая очередь. Это большой проект – на него выделено более 1,1 млрд рублей. И это пожелание наших жителей, которое мы фиксировали ещё в 2021 году. Сегодня оно реализуются в рамках народной программы партии единороссов», – сказал Брынцалов.
Как добавил председатель Мособлдумы, после завершения благоустройства, Вишняковский лесопарк станет самым большим в округе и соединит две его самые известные усадьбы – Горенки и Пехра-Яковлевскую.