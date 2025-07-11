Благоустройство Вишняковского лесопарка завершится к июню следующего года

11 июля 2025, 16:30

оригинал Фото: пресс-служба Мособлдумы

В Московской области будет благоустроено более 40 лесопарковых территорий, половина из них – до конца этого года. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, отметив, что жителям региона очень полюбились парки в лесах.







«В Подмосковье благоустраивается 41 лесопарковая территория на сумму 12,5 млрд рублей. 9 млрд – это средства бюджета Московской области. Работы в 20 из них планируется завершить в этом году. Какие-то лесопарки уже открыты для посещений. Среди таких – Вишняковский в Балашихе», – подчеркнул парламентарий.

Фото: пресс-служба Мособлдумы



Фото: пресс-служба Мособлдумы



Фото: пресс-служба Мособлдумы



«Планируется, что уже к июню следующего года будет завершена вторая очередь. Это большой проект – на него выделено более 1,1 млрд рублей. И это пожелание наших жителей, которое мы фиксировали ещё в 2021 году. Сегодня оно реализуются в рамках народной программы партии единороссов», – сказал Брынцалов.