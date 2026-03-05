В Кузбассе выявили множество нарушений при уборке снега
Жилищная инспекция Кузбасса по поручению главы региона Ильи Середюка проверила качество уборки снега около 14 тысяч домов и выявила порядка пяти тысяч нарушений.
По данным «Сiбдепо», специалисты выявили груды снега и опасные сосульки примерно в каждом третьем случае. Больше всего нарушений выявили за последнюю неделю февраля. Оказалось, что примерно на 130 объектах проводится некачественная уборка тротуаров и подъездов от снега.
«Должностное лицо ООО "Стройдом" Новокузнецка привлечено к административной ответственности с наложением штрафа в размере 60 тысяч рублей за неочищенную крышу дома №3 на улице Дорстроевская», — сообщили в ГЖИ Кузбасса.
В Прокопьевске сразу две управляющие компании получили распоряжение срочно убрать сугробы на улицах Яворского, Российской и проспекте Гагарина. Отмечается, что за текущую зиму инспекторы составили на коммунальщиков семь административных протоколов.