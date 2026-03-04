Крыша завода обрушилась на рабочих в российском городе

04 марта 2026, 19:03

Один человек погиб из-за обрушения крыши завода в Тульской области

Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

В городе Узловая Тульской области обрушилась крыша цеха на заводе, занимающимся производством металлоконструкций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.