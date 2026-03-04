Крыша завода обрушилась на рабочих в российском городе
В городе Узловая Тульской области обрушилась крыша цеха на заводе, занимающимся производством металлоконструкций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.
По данным ведомства, погиб один человек, еще один, предварительно, остается под завалами. Около 40 сотрудников предприятия эвакуировали. Сейчас спасатели продолжают разбирать обломки, к работам привлекли кинологов.
К трагедии привели скопившиеся на крыше снег и лед на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Пресс-служба СУ СК по региону в мессенджере MAX сообщила, что возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда.
Ранее сообщалось, что в Рязанской области частично обрушилась крыша детского сада, обошлось без пострадавших.
