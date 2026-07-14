В Приморье завели уголовное дело после гибели малыша, выпавшего из окна пятого этажа
В Приморье возбудили уголовное дело после гибели малыша, выпавшего из окна пятого этажа в Уссурийске. Об этом сообщили в Telegram-канале «Следком Приморья».
Трагедия произошла днем 13 июля, в одной из квартир многоквартирного дома города. Мальчик залез на подоконник, когда его мать ненадолго отошла в соседнюю комнату. Окно было приоткрыто не до конца, но образовавшейся щели хватило, чтобы ребёнок мог пролезть в нее и сорваться вниз.
Сразу после падения малыша экстренно госпитализировали. Врачи клиники сделали всё, что могли, но спасти ребёнка не удалось. Правоохранительные органы завели уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. Следователи проводят комплекс необходимых действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
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