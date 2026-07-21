В Дагестане маленькая девочка разбилась, выпав из окна вместе с москитной сеткой
В Дагестане малолетняя девочка погибла после падения с пятого этажа. Об этом в ночь на 21 июля сообщили в Telegram-канале «СУ СК России по Республике Дагестан».
Трагедия случилась вчера в одном из многоквартирных домов в Каспийске. По предварительной информации, в определенный момент ребёнок остался без присмотра взрослых, залез на подоконник открытого окна и опёрся на москитную сетку. Та не выдержала веса – и малышка выпала наружу вместе с конструкцией.
Скорая доставила пострадавшую в больницу, но врачи не смогли её спасти. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося, они также занимаются сбором и закреплением доказательственной базы.
Читайте также: