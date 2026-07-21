В Дагестане маленькая девочка разбилась, выпав из окна вместе с москитной сеткой

21 июля 2026, 02:23

В Каспийске малолетняя девочка выпала из окна пятого этажа и погибла

Фото: Telegram-канал «СУ СК России по Республике Дагестан» @dagestan_sledcom05

В Дагестане малолетняя девочка погибла после падения с пятого этажа. Об этом в ночь на 21 июля сообщили в Telegram-канале «СУ СК России по Республике Дагестан».