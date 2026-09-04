В Кузбассе временно закроют движение по мосту через Томь

04 сентября 2026, 13:02

Фото: iStock/Vera Tikhonova

В Новокузнецке в ночь с 12 на 13 сентября полностью перекроют движение по мосту через реку Томь на трассе Новокузнецк – Мыски – Междуреченск. Такое заявление сделал глава города Денис Ильин.





По данным «Сiбдепо», проезд будет временно запрещен для всех видов транспорта в период с 00:00 до 05:00. Такие меры приняли из-за проведения плановых технических испытаний конструкций моста.





«В процессе испытаний возможны короткие технологические перерывы, но их время заранее не фиксируется. Рассчитывать на них не советую», — уточнил Ильин.