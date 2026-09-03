Запущено движение по всей Южно-Лыткаринской автодороге
Видео: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв вместе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным запустили движение по всей Южно-Лыткаринской автодороге.
Как отметил глава региона, до конца года завершат обустройство съездов и благоустройство прилегающей территории.
«По поручению президента развиваем Московский транспортный узел. ЮЛА – один из ключевых проектов этой большой работы и самый крупный концессионный дорожный проект Подмосковья. Благодарен президенту за поддержку, правительству России и лично Марату Шакирзяновичу – за помощь на всех этапах строительства», – написал Воробьёв на платформе MAX.По словам губернатора, теперь от трассы М-2 «Крым» до автодороги М-12 «Восток» можно проехать без светофоров.
«ЮЛА – это 45 километров дороги, которая соединяет семь федеральных трасс, становится дублёром МКАД на юге и востоке Подмосковья и улучшает транспортную доступность для более чем 3,5 миллионов жителей Москвы и области. Расчётная интенсивность трассы – около 40 000 автомобилей в сутки», – добавил Андрей Воробьёв.Он поблагодарил всю команду, которая четыре года работала над этим сложным проектом – строителей, инженеров и рабочих.