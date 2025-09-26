Заболеваемость животных бешенством в Подмосковье за пять лет снизилась на 90%

26 сентября 2025, 22:11

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Благодаря системной профилактике за последние пять лет заболеваемость бешенством среди животных сократилась в Подмосковье на 89%. Такой статистикой поделились в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.







«В 2020 году в регионе выявили 67 случаев, а в 2025-м – уже 18. Главная мера защиты здоровья питомцев и людей – вакцинация. С начала года специалисты Госветслужбы Подмосковья привили более 233,5 тыс. собак и почти 160,5 тыс. кошек. Иммунизация обязательна для всех питомцев, даже если они не контактируют с другими животными», – отметили в ведомстве.