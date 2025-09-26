Заболеваемость животных бешенством в Подмосковье за пять лет снизилась на 90%
Благодаря системной профилактике за последние пять лет заболеваемость бешенством среди животных сократилась в Подмосковье на 89%. Такой статистикой поделились в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«В 2020 году в регионе выявили 67 случаев, а в 2025-м – уже 18. Главная мера защиты здоровья питомцев и людей – вакцинация. С начала года специалисты Госветслужбы Подмосковья привили более 233,5 тыс. собак и почти 160,5 тыс. кошек. Иммунизация обязательна для всех питомцев, даже если они не контактируют с другими животными», – отметили в ведомстве.Ветеринары советуют проводить ежегодную вакцинацию против бешенства с трёхмесячного возраста животного.
Для пресечения распространения бешенства диких хищников в лесах Подмосковья ежегодно раскладывают оральную вакцину, в том числе с помощью малой авиации. Сейчас разложено свыше 846 тысяч доз. Третий этап намечен на осень, а всего до конца года разместят более 1,2 млн доз вакцины.
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области напомнили, что 28 сентября отмечается Всемирный день борьбы с бешенством, который напоминает о важности профилактических мер. Дата приурочена ко дню смерти создателя одной из первых вакцин против опасного заболевания Луи Пастера.