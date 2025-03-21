В Кузбассе за месяц появилось больше 2000 вакансий с зарплатой 200 тысяч рублей

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В Кузбассе за неполный месяц появилось больше 2000 вакансий с предлагаемой зарплатой более 200 тысяч рублей. К соответствующим выводам пришло исследование hh.ru. Чаще всего, как отмечается, такой доход обещают водителям, курьерам, машинистам и менеджерам.
«Заработок от 200 тысяч рублей, в основном, обещают своим сотрудникам компании нескольких отраслей: «Добывающая» (5%), «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (4%), «Перевозки, логистика, склад, ВЭД», «Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие» (по 2%) и «Розничная торговля» (1%)», — пишет «Сiбдепо», ознакомившееся с результатами исследования.Тем временем стало известно, какие вакансии наиболее популярны в Москве. Как сообщает АГН «Москва», среди мужчин самыми востребованными являются позиции менеджера по продажам, водителя грузового авто и руководители проектов в сфере IT.
«Среди женщин вакансия менеджера по продажам также занимает лидирующую позицию с предложением в размере 170 тыс. руб. в месяц. За ней следует бухгалтер с медианной зарплатой 110 тыс. руб. в месяц и менеджер по работе с клиентами с заработком 140 тыс. руб. в месяц», — отмечает агентство.Читайте также:
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