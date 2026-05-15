В Кузбассе за неделю от укусов клещей пострадали более трех тысяч человек
В Кемеровской области за последнюю неделю зафиксировали более трех тысяч укусов клещей. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Кузбассу.
По данным VSE42.RU, всего в регионе зарегистрировано 5 576 обращений по поводу присасывания клещей. При этом в период с 6 по 12 мая специалисты зафиксировали 3 064 случая.
«Территория области является эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту. При выезде на природу рекомендуется соблюдать меры профилактики», — приводит «Сiбдепо» предупреждение ведомства.
Ранее Роспотребнадзор включил Кемеровскую область в список регионов Сибири с повышенным риском заражения клещевым энцефалитом. Для защиты от насекомых врачи рекомендуют делать прививки за месяц до начала сезона активности клещей. Кроме того, необходимо использовать репелленты при прогулках в парках и лесах, а после этого тщательно осматривать себя.