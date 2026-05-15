В Кузбассе за неделю от укусов клещей пострадали более трех тысяч человек

15 мая 2026, 13:21

Фото: iStock/Ladislav Kubeš

В Кемеровской области за последнюю неделю зафиксировали более трех тысяч укусов клещей. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Кузбассу.





По данным VSE42.RU, всего в регионе зарегистрировано 5 576 обращений по поводу присасывания клещей. При этом в период с 6 по 12 мая специалисты зафиксировали 3 064 случая.





«Территория области является эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту. При выезде на природу рекомендуется соблюдать меры профилактики», — приводит «Сiбдепо» предупреждение ведомства.