К медикам обратились около 5 тыс. укушенных клещами жителей Подмосковья
В Подмосковье после укусов клещей зафиксировали около 5 тыс. обращений за медицинской помощью. Подобный показатель не превышает среднемноголетнего уровня, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Московской области.
«В регионе привиты более 12 тыс. человек, в том числе около 4 тыс. детей. В Подмосковье проведены акарицидные обработки на площади более 3,5 тыс. га, из которых 34% – территории летних оздоровительных учреждений», – отметили в ведомстве.Помимо этого, Роспотребнадзор проводит лабораторные исследования клещей.
С начала года зарегистрировано 23 случая болезни Лайма, что в 1,5 раза ниже аналогичного периода 2024-го. Заболеваний клещевым вирусным энцефалитом в Московской области не зарегистрировано.