К медикам обратились около 5 тыс. укушенных клещами жителей Подмосковья

06 июня 2025, 14:15

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В Подмосковье после укусов клещей зафиксировали около 5 тыс. обращений за медицинской помощью. Подобный показатель не превышает среднемноголетнего уровня, сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Московской области.







«В регионе привиты более 12 тыс. человек, в том числе около 4 тыс. детей. В Подмосковье проведены акарицидные обработки на площади более 3,5 тыс. га, из которых 34% – территории летних оздоровительных учреждений», – отметили в ведомстве.