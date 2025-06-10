В Подмосковье бесплатно привили от бешенства более 32 тысяч животных

10 июня 2025, 15:28

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Бесплатную вакцинацию от бешенства более 32 тысяч животных провели ветеринары Московской области в мае этого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.







«Ветеринары вакцинировали 32,9 тыс. восприимчивых к бешенству животных – домашних кошек и собак, крупный и мелкий рогатый скот и других сельхозживотных, а также собак без хозяев, которые находятся в приютах или пунктах передержки», — рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия – главный государственный ветеринарный инспектор Подмосковья Сергей Новиков.