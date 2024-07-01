В Кузбассе задержали подростка за участие в экстремистской организации

Летом не хочется заморачиваться с рецептами и проводить много времени на кухне. Поэтому стоит искать какие-то простые, но не менее вкусные и полезные блюда. Кабачковые оладьи с сыром — прекрасная возможность для того, чтобы получить полезные витамины и удовольствие от сытного приема. О том, как приготовить оладья из кабачков и сыра расскажет редакция «Радио 1».