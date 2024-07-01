В Кузбассе задержали подростка за участие в экстремистской организации

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В Кемеровской области задержали подростка за участие в деятельности террористической организации. Он вступил в ряды украинского военизированного объединения «Легион Свободы России»*.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СК России. Как установили следователи, он собирал и передавал кураторам из украинских спецслужб сведения о стратегически важных промышленных объектах, находящихся в Кемеровской области. Подростка задержали, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). Максимальная санкция, предусмотренная этой статьёй, может составлять до 20 лет лишения свободы и штраф в размере 500 тысяч рублей.
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* Организация признана террористической и запрещена в РФ
Александр Бойцов