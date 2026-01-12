12 января 2026, 06:05

МЧС: крупный разлив бензина произошёл на нефтебазе в Мурманске

Фото: iStock/Cylonphoto

В Оленегорске (Мурманская область) на территории крупной нефтебазы произошёл масштабный разлив бензина. Информацию подтвердила пресс‑служба Главного управления МЧС по региону.