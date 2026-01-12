Крупный разлив бензина произошёл на нефтебазе в Мурманске
В Оленегорске (Мурманская область) на территории крупной нефтебазы произошёл масштабный разлив бензина. Информацию подтвердила пресс‑служба Главного управления МЧС по региону.
Согласно официальному заявлению ведомства, вечером 11 января на промышленном объекте нарушилась герметичность трубопровода, подключённого к топливному резервуару. В результате вылилось около 80 тонн бензина марки АИ‑95.
По состоянию на 01:50 (мск) на месте происшествия специалисты ведут подготовительные работы. После откачки топлива и сбора загрязнённого снега начнётся процесс ликвидации последствий ЧП. Содействие сотрудникам МЧС оказывают волонтёры из экологической организации «Экоспас» и аварийно-восстановительные бригады.
Читайте также: