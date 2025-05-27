В Кузбассе закрыли на ремонт ключевую трассу Р-255 «Сибирь»

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27 мая в Кузбассе закрыли на ремонт ключевую трассу региона Р-255 «Сибирь». Об этом сообщает «Сiбдепо».
«С сегодняшнего дня, 27 мая, на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» (обход Кемерова) начинается масштабный ремонт путепровода. Этот критически важный участок дороги, связывающий Новосибирск, Красноярск и Иркутск, будет перекрыт до октября 2026 года», — говорится в сообщении.
Отмечается, что данный путепровод является ключевой артерией для всего регионального транспорта. Ремонт продлится полтора года. При этом транзитный транспорт начнут пускать по другим временным съездам 28 мая.
Тем временем в Московской области с 26 по 28 мая в связи с ремонтными работами ограничили движение через два железнодорожных переезда, пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу МЖД.
«Движение автомобилей через переезд вблизи станции «Фрязево» Ярославского направления ограничат с 22:00 26 мая до 5:00 27 мая и с 22:00 27 мая до 5:00 28 мая. Пропуск транспорта будет осуществляться в реверсивном режиме по одной полосе», — уточнили в ведомстве.
Также закрыли железнодорожный переезд в районе ул. Озерная в Луховицах будет закрыт с 8:00 до 16:00 27 и 28 мая. Движение будет восстановлено в 16:00 28 мая.
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