В восьми округах Московской области починили дорожные ограждения

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Ремонт перильных, тросовых и металлических барьерных ограждений провели специалисты Мосавтодора на региональных дорогах в восьми округах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«В городской черте ограждения отремонтировали на улице Парковая в Подольске, на улице Профессиональная в Дмитрове и на улице Первомайская в Истре», — говорится в сообщении.Кроме того, работы провели в малых населённых пунктах: на дороге в селе Внуково Дмитровского округа, на Осташковском шоссе в мытищинском посёлке Жостово, в деревне Немцово округа Домодедово, в деревне Гришенки округа Чехов, на улице Первомайская в посёлке Мисайлово Ленинского округа и на 76-м километре Каширского шоссе в округе Ступино.
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