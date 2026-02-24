Достижения.рф

В Кузбассе закроют «Сибирскую водочную компанию»

Фото: iStock/Nordroden

В Мариинске Кемеровской области готовятся закрыть ООО «Сибирская водочная компания». Об этом сообщили в региональном Министерстве сельского хозяйства.



По данным «Сiбдепо», завод перестанет работать из-за истечения срока лицензии на производство алкоголя, увеличения акцизных сборов, а также изменения условий приобретения основного сырья.

«В дальнейшем запланирована выездная встреча представителей Минсельхоза Кузбасса и Минтруда Кузбасса с сотрудниками предприятия, на которой, в частности, будут обсуждаться вопросы дальнейшего трудоустройства сотрудников предприятия», — уточнили в Минсельхозе Кузбасса.

Отмечается, что ситуацию контролируют профильные ведомства региона.

Элина Позднякова

