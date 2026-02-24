Алексеев день 25 февраля: почему нельзя надевать старую одежду, доедать чужой хлеб и начинать новые дела, народные приметы
Согласно народному календарю, 25 февраля отмечается Алексеев день, или «Алексей Рыбный». Такое название появилось потому, что к этому времени, несмотря на еще возможные морозы, часто начинал таять снег, и, по наблюдениям рыбаков, просыпалась и хорошо шла на клев рыба. Православная церковь в этот день чтит память сразу двух святых: святителя Мелетия, архиепископа Антиохийского, и святителя Алексия, митрополита Московского и всея Руси чудотворца . О традициях, приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».
История праздникаНародный праздник получил свое название в честь святителя Алексия, однако церковное предание 25 февраля обращено к двум великим фигурам раннего и средневекового христианства.
Мелетий Антиохийский жил в IV веке. Родившись в знатной семье в Малой Армении, он стал известен своим аскетическим образом жизни. В 360 году Мелетий был возведен на Антиохийскую кафедру. Его судьба сложилась драматично: будучи ревностным защитником Никейского символа веры (учения о единосущии Бога-Отца и Бога-Сына), он вступал в конфликты с арианами. За свою принципиальную позицию святитель несколько раз отправлялся в изгнание и возвращался на кафедру. Мелетий Антиохийский вошел в историю как председатель Второго Вселенского собора в Константинополе в 381 году, который окончательно утвердил догмат о Святой Троице.
Однако центральное место в народном сознании занял другой святой — святитель Алексий, живший в XIV веке. По преданию, он родился в Москве в семье боярина Феодора Бяконта. Его жизнь с детства была отмечена чудесным знаком: однажды, заснув во время ловли птиц, отрок услышал голос: «Зачем, Алексий, напрасно трудишься? Я сделаю тебя ловцом людей». В 20 лет он принял постриг в Московском Богоявленском монастыре.
Алексий был не только духовным пастырем, но и выдающимся государственным деятелем. Обладая незаурядным умом и дипломатическими способностями, он стал фактическим правителем Московского княжества в малолетство Дмитрия Донского. Святитель много сделал для возвышения Москвы, инициировал строительство каменного Кремля. Известен случай его чудесного исцеления ханши Тайдулы, ослепшей жены золотоордынского хана. Исцелив ее молитвой и святой водой, он предотвратил разорительный поход на Русь. Почил святитель 25 февраля 1378 года.
Ныне его святые мощи покоятся в Патриаршем Богоявленском соборе в Москве. Перед иконой святителя Алексия молятся об исцелении глазных болезней, о даровании мудрости и укреплении в вере, а также о защите Отечества и благополучном разрешении государственных дел.
Традиции дняНаши предки подходили к этому дню с практической мудростью, сочетая церковные традиции с многовековыми наблюдениями за природой. В центре внимания была рыба — символ ранней оттепели и будущего благополучия.
Главный обряд дня — семейный поход на рыбалку. Считалось, что в этот день рыба, уставшая от нехватки кислорода подо льдом, поднимается к проруби, и клёв будет особенно удачным. Добытую рыбу несли в дом, где хозяйка сразу принималась за стряпню. Важно было не только накормить семью, но и обязательно поделиться уловом с немощными, больными и теми, кто по старости не мог сам выйти на лёд. День Алексея учил щедрости и заботе о ближнем.
Кульминацией праздника было приготовление и поедание рыбных расстегаев. Открытый верх пирога позволял заливать внутрь ароматный рыбный бульон прямо во время еды, что делало его необыкновенно сочным. С расстегаями был связан и обряд на удачу. Хозяйка могла положить в один из пирожков маленький предмет, например монетку или щучью косточку, которая по форме напоминает крест. Кому попадался «счастливый» кусок, того весь год должны были сопровождать удача и покровительство высших сил.
Ночь на Алексея Рыбного считалась особенной. Верили, что в это время снятся вещие сны, которые могут указать человеку на его истинный путь или предупредить о грядущих событиях. Хороший сон старались запомнить, но ни в коем случае не рассказывать до тех пор, пока он не сбудется, а плохой, наоборот, можно было поведать другому человеку, чтобы «нейтрализовать» беду.
Народные запретыНародная мудрость не только предписывала определенные действия, но и строго предупреждала о том, что может навлечь беду в Алексеев день.
- Ни в коем случае нельзя было начинать новых дел. Любое важное начинание, будь то подписание договора или открытие собственного дела, согласно приметам, было обречено на провал. По этой же причине старались не планировать дальних поездок — путь мог оказаться тяжелым, полным неожиданных препятствий и неприятностей. Лучше было заниматься текущими, рутинными делами и завершать старое;
- Запрещалось надевать старую или ветхую одежду. Считалось, что вещи, хранящие память о прошлых неудачах и проблемах, могут «притянуть» их обратно в жизнь человека. Желательно было облачиться во что-то новое или хотя бы обновить гардероб небольшой деталью — платком или поясом;
- Существовали запреты, связанные с хлебом. Нельзя было доедать чужой кусок хлеба — так можно было забрать на себя чужую судьбу. Также не следовало оставлять недоеденный хлеб на столе, чтобы не навлечь финансовые трудности;
- В Алексеев день нельзя было отказывать нуждающимся в помощи. Если к дому приходил нищий или просящий, ему обязательно нужно было подать милостыню или угостить едой. Отказ считался большим грехом, который мог привести к тому, что дом «обойдет стороной удача»;
- Также порицалась праздность. Считалось, что в этот день обязательно нужно найти полезное занятие — починить утварь, заняться рукоделием или просто помолиться. Лень в этот день сулила тяжелую работу без отдыха в течение всего года.
Приметы
- Чем сильнее мороз на Алексея, тем теплее ожидался март.
- Если в этот день мела вьюга или стелился по земле густой туман, это предвещало дождливое и сырое лето.
- Множество ярких звезд на небе сулило богатый урожай грибов и ягод, а также хороший налив зерновых.
- Начинающий таять снег в Алексеев день считался верной приметой того, что и рыбалка в этом году будет удачной.
- Если воробьи вели себя тихо, сидели нахохлившись, это предвещало скорое похолодание и снегопад. Если же они громко чирикали и купались в лужах талой воды — ждали оттепели.