24 февраля 2026, 11:00

Фото: iStock/ Daniel Carmona Ruiz

Согласно народному календарю, 25 февраля отмечается Алексеев день, или «Алексей Рыбный». Такое название появилось потому, что к этому времени, несмотря на еще возможные морозы, часто начинал таять снег, и, по наблюдениям рыбаков, просыпалась и хорошо шла на клев рыба. Православная церковь в этот день чтит память сразу двух святых: святителя Мелетия, архиепископа Антиохийского, и святителя Алексия, митрополита Московского и всея Руси чудотворца . О традициях, приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Народные запреты Приметы



История праздника

Фото: iStock/ Pavel Sukhov

Традиции дня

Фото: iStock/ zia_shusha

Народные запреты

Фото: iStock/ ligora

Ни в коем случае нельзя было начинать новых дел. Любое важное начинание, будь то подписание договора или открытие собственного дела, согласно приметам, было обречено на провал. По этой же причине старались не планировать дальних поездок — путь мог оказаться тяжелым, полным неожиданных препятствий и неприятностей. Лучше было заниматься текущими, рутинными делами и завершать старое;

Запрещалось надевать старую или ветхую одежду. Считалось, что вещи, хранящие память о прошлых неудачах и проблемах, могут «притянуть» их обратно в жизнь человека. Желательно было облачиться во что-то новое или хотя бы обновить гардероб небольшой деталью — платком или поясом;

Существовали запреты, связанные с хлебом. Нельзя было доедать чужой кусок хлеба — так можно было забрать на себя чужую судьбу. Также не следовало оставлять недоеденный хлеб на столе, чтобы не навлечь финансовые трудности;

В Алексеев день нельзя было отказывать нуждающимся в помощи. Если к дому приходил нищий или просящий, ему обязательно нужно было подать милостыню или угостить едой. Отказ считался большим грехом, который мог привести к тому, что дом «обойдет стороной удача»;

Если к дому приходил нищий или просящий, ему обязательно нужно было подать милостыню или угостить едой. Отказ считался большим грехом, который мог привести к тому, что дом «обойдет стороной удача»; Также порицалась праздность. Считалось, что в этот день обязательно нужно найти полезное занятие — починить утварь, заняться рукоделием или просто помолиться. Лень в этот день сулила тяжелую работу без отдыха в течение всего года.

Приметы