В Удмуртии арестовали 18-летнего парня за убийство 13-летней школьницы
В поселке Кез в Удмуртии суд отправил под стражу 18-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве 13-летней девочки. Подросток скончалась на месте после ножевых ранений.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии, преступление произошло днем 14 марта 2026 года. Молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения и несколько раз ударил знакомую ножом в шею и туловище. В квартире в этот момент также находилась его 16-летняя подруга.
После произошедшего обвиняемый вместе с девушкой попытался скрыть преступление. Они перенесли тело погибшей и спрятали его в гараже.
Тревогу подняла мать школьницы, когда дочь перестала выходить на связь. Следователи и сотрудники полиции оперативно установили местонахождение подозреваемого и обнаружили тело.
На допросе молодой человек полностью признал вину, однако объяснить мотивы своего поступка не смог. 16 марта суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
Следствие также проверяет действия 16-летней подруги обвиняемого. Ей могут дать правовую оценку по статье об укрывательстве преступления.
Читайте также: