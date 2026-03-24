В Кузбассе раскрыли убийство, которое произошло 14 лет назад

24 марта 2026, 13:36

В Прокопьевск Кемеровской области доставили мужчину, который 14 лет назад убил двух людей в доме на улице Кучина. Об этом сообщили в Следственном комитете Кузбасса.





По данным «Сiбдепо», в 2012 году задержанный в ходе совместного распития алкогольных напитков задушил товарища и его супругу, после чего скрылся с места преступления. Убийцу удалось вычислить 14 лет спустя. Его задержали в другом регионе и доставили в Прокопьевск.





«Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, а также сбор и закрепление доказательственной базы», — уточнили в ведомстве.