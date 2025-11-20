Достижения.рф

Производство консервов в Подмосковье выросло почти на 10%

оригинал Фото: пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

В Подмосковье увеличили производство плодоовощных консервов — рост составил 9,8%. Заготовка овощей и фруктов на зиму для жителей России всегда была важной традицией, и сегодня эту культуру продолжают подмосковные производители, сообщили в подмосковном Минсельхозе.



За девять месяцев 2025 года предприятия выпустили свыше 200 000 тонн продукции — почти на 10% больше, чем в прошлом году. Сейчас регион обеспечивает около 15% всего объёма производства в ЦФО.

Такой результат дают лидеры отрасли:

  • НАО «Дарсил»,
  • ООО «ДЯДЯ ВАНЯ ТРЕЙДИНГ»,
  • ООО «ФерЭльГам».
​Фото: Медиасток.РФ
Они выпускают всё — от маринованных огурцов и квашеных овощей до салатов по-корейски и солёных грибов.

В Минсельхозе Подмосковья отмечают, что отрасль растёт стабильно и помогает усиливать продовольственную безопасность страны. По итогам 2024 года заводы региона выпустили 239 900 тонн плодоовощных консервов, и положительная динамика сохраняется.


Ирина Паршина

