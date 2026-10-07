В Кузбассе запустят «Школу питания для беременных»

07 октября 2026, 17:18

«Пятёрочка» запустила бесплатный онлайн-проект для будущих мам

Фото: istockphoto / Natalia Kuzina

В Кузбассе начнет работать онлайн-проект «Школа питания для беременных». Платформа поможет будущим мамам составлять сбалансированный рацион, выбирать продукты, снижать тревожность и получать проверенную информацию о здоровье.