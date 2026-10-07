В Кузбассе запустят «Школу питания для беременных»
В Кузбассе начнет работать онлайн-проект «Школа питания для беременных». Платформа поможет будущим мамам составлять сбалансированный рацион, выбирать продукты, снижать тревожность и получать проверенную информацию о здоровье.
Проект запустила сеть «Пятёрочка» при участии ученых, врачей, психологов и нутрициологов. Научным партнером инициативы стал Приволжский исследовательский медицинский университет Минздрава России, сообщает «Сiбдепо».
Авторы проекта отмечают, что питание во время беременности и в первые годы жизни ребенка влияет на формирование обмена веществ и иммунитета, а также может снижать риски хронических заболеваний в будущем.
На платформе не предусмотрено единого «идеального меню» и жестких ограничений. Будущим мамам предлагают понятные рекомендации, информационную и психологическую поддержку.
До конца декабря 2026 года проект будет работать в пилотном режиме. Онлайн-платформа доступна во всех регионах России, в том числе в Кузбассе.
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