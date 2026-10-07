В Нижнем Тагиле открыли центр временного содержания животных
Центр временного содержания безнадзорных животных начал работу в Нижнем Тагиле. Сейчас там находятся 25 собак, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на tagilcity.ru.
Большинство обитателей центра — щенки в возрасте от полутора до четырех-пяти месяцев. Кроме того, туда попала беременная собака.
Учреждение не предназначено для длительного проживания животных. Его работа включает отлов, стерилизацию, вакцинацию и чипирование в соответствии с требованиями законодательства.
Щенков пока не стерилизуют и не чипируют, поскольку для этих процедур еще не наступил установленный срок. Поэтому они временно остаются в центре и ждут новых хозяев.
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