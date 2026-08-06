Женщину арестовали после того, как она отменила заказы на сайте 2000 раз

06 августа 2026, 19:06

В Японии арестовали женщину, 2000 раз отменившую заказы в интернет-магазине

Фото: iStock/golubovy

Жительницу Осаки арестовали по подозрению в воспрепятствовании работе магазина после того, как она более 2000 раз оформляла и отменяла заказы. Об этом сообщает The Mainichi.