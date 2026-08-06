Женщину арестовали после того, как она отменила заказы на сайте 2000 раз
Жительницу Осаки арестовали по подозрению в воспрепятствовании работе магазина после того, как она более 2000 раз оформляла и отменяла заказы. Об этом сообщает The Mainichi.
Согласно информации правоохранительных органов, сотрудница ресторана Маю Ёсида признала вину. Она объяснила свои поступки тем, что таким способом пыталась справиться с накопившимся стрессом.
Следствие полагает, что в период с июля 2024 года по май 2025 года женщина многократно заказывала фигурки и другие сувениры по популярной манге в магазине, но затем не оплачивала покупки или отказывалась забирать их при доставке.
Для оформления заказов Маю Ёсида использовала более 200 аккаунтов. В некоторых случаях она просто не вносила оплату до окончания срока, а в других выбирала оплату при получении, но затем не забирала посылки. Полицейские продолжают расследование, чтобы определить полный ущерб, который действия подозреваемой могли нанести компании.
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