Пьяный отчим изнасиловал девочку в Кузбассе
Калтанский районный суд Кузбасса вынес приговор местному жителю за преступления сексуального характера против малолетней. Об этом «Сибдепо» сообщили в Объединенном пресс-центре судов Кузбасса.
В конце 2025 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, воспользовался беспомощностью своей несовершеннолетней падчерицы, совершив изнасилование и иные насильственные действия сексуального характера в квартире, где жила семья. Суд признал его виновным по статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера», учитывая особую тяжесть преступлений, их общественную опасность и возраст потерпевшей.
Подсудимого приговорили к 20 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также к ограничению свободы на 1 год и 3 месяца после окончания основного срока наказания.
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