Женщина с пистолетом грабила пенсионерок под Воронежем

06 августа 2026, 20:02

В Воронежской области женщина с пистолетом грабила пенсионерок

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Воронежской области полицейские задержали 47-летнюю местную жительницу по подозрению в серии разбойных нападений на пожилых женщин. Об этом информирует ГУ МВД по региону.