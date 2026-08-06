Женщина с пистолетом грабила пенсионерок под Воронежем
В Воронежской области полицейские задержали 47-летнюю местную жительницу по подозрению в серии разбойных нападений на пожилых женщин. Об этом информирует ГУ МВД по региону.
По информации полиции, в селе Серебрянка злоумышленница проникла во двор 85-летней пенсионерки и затем вошла в дом, заявив, что хочет поговорить. Угрожая предметом, похожим на пистолет, она потребовала деньги. Поскольку наличных не оказалось, нападавшая толкнула пожилую женщину несколько раз и похитила её мобильный телефон стоимостью две тысячи рублей.
О происшествии в правоохранительные органы сообщил соцработник, обслуживающий пострадавшую. Личность грабительницы была установлена — ею оказалась 47-летняя жительница села. Женщина призналась в преступлении и объяснила, что пошла на это из-за финансовых трудностей, выбрав одинокую пенсионерку как жертву, которая не сможет оказать сопротивление.
Правоохранители выяснили, что обвиняемая ранее совершила аналогичное преступление против 90-летней местной жительницы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о разбое. Преступнице может грозить до 10 лет лишения свободы.
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