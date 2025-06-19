В Подмосковье подали более 22 тысяч онлайн-заявок на компенсацию оплаты детсада
Более 22 тысяч заявлений на получение компенсации за оплету детского сада подали на портале госуслуг Московской области с начала 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.
«Заявление на компенсацию могут подать родители или законные представители ребёнка. Сумма компенсации зависит от количества детей в семье, наличия совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет, проходящих очное обучение, средней платы за детский сад в Подмосковье, а также от количества дней посещения садика в оплаченном месяце», — отметили в министерстве.Подать заявление можно через раздел «Образование», подраздел «Образование детям» на областном сайте госуслуг, а таже через мобильное приложение «Добродел».