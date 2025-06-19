В Подмосковье подали более 22 тысяч онлайн-заявок на компенсацию оплаты детсада

19 июня 2025, 10:16

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Более 22 тысяч заявлений на получение компенсации за оплету детского сада подали на портале госуслуг Московской области с начала 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Мингосуправления.







«Заявление на компенсацию могут подать родители или законные представители ребёнка. Сумма компенсации зависит от количества детей в семье, наличия совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет, проходящих очное обучение, средней платы за детский сад в Подмосковье, а также от количества дней посещения садика в оплаченном месяце», — отметили в министерстве.