В деревне Городище по просьбе жителей организовали площадку для воркаута
В деревне Городище городского округа Ступино установили площадку для воркаута, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета. Организовать место для занятий спортом на воздухе просили местные жители.
«По инициативе жителей мы оборудовали площадку для детей и подростков, чтобы юные городищенцы поддерживали физическую форму, росли здоровыми и сильными. Площадка готова, осталось завершить благоустройство прилегающей территории», – сказал глава городского округа Сергей Мужальских.
Население деревни – около 1,5 тыс. человек. Летом число проживающих увеличивается, в том числе за счёт детей, приезжающих на каникулы.
Площадка для воркаута площадью 100 кв. м. оснащена турниками, брусьями, рукоходами, шведскими стенки и другими элементами. Основание покрыто безопасной резиновой крошкой.
Всего в этом году в округе планируют установить пять детских и три воркаут-площадки.