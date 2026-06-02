В кузбасском городе закрыли единственный роддом

02 июня 2026, 11:40

В Мысках Кемеровской области с населением порядка 1,1 млн человек закрыли единственный роддом. Женщин отправляют рожать в медучреждения, самое близкое из которых находится в 25 км езды.





По данным VSE42.RU, акушерское отделение в Мысковской городской больнице закрыли еще 1 мая. При этом 1 июня стало известно, что роддом закрыли на неопределенный срок.



В региональном Министерстве здравоохранения уточнили, что на сегодняшний день на юге Кузбасса открыто пять родильных домов: в Новокузнецке, Киселевске, Прокопьевске, Междуреченске и Таштаголе. Медицинская помощь беременным, роженицам и новорожденным оказывается в южной агломерации в полном объеме, добавили в ​ведомстве.





«Из Мысков роженицам предлагается ездить или 25 км в Междуреченск, или 53 км в Новокузнецк. Вариант для самых терпеливых — Кемерово — в 286 км», — говорится в материале издания.

«Коллектив роддома в Мысках сохраняется, ведется активный поиск необходимых врачей, в том числе рассматривается возможность предоставления жилья», — отметили в медучреждении.