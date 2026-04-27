Родные сёстры родили детей в один день в Раменском роддоме

27 апреля 2026, 19:47

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Раменском Центре материнства и детства зарегистрировали уникальный случай. Родные сёстры стали мамами в один день с разницей всего в полтора часа, рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Предполагаемый день родов различался почти на две недели, однако природа распорядилась иначе.



Обе сестры вели беременности в Раменской больнице и планировали рожать в стенах центра. Благодаря профессионализму специалистов роды прошли без осложнений. На свет появились девочка ростом 51 сантиметр и весом 3330 граммов, а также мальчик ростом 55 сантиметров и весом 3010 граммов.

«Роды у обеих женщин прошли успешно, малыши родились здоровыми. В первые минуты жизни дети были приложены к груди, хотя у одной из рожениц планировали кесарево сечение. Это очень важно для формирования микробиома у ребёнка и психологического комфорта мамы», – рассказала заведующая отделением новорождённых Валентина Аль-Абед.