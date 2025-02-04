В квартале «Восточное Бутово» начал работу новый детский сад на 325 мест

Детский сад рассчитан на 14 групп, включая младшую группу для детей до трёх лет. Он расположен недалеко от корпусов 8.1 и 8.2 и предлагает комфортные условия для отдыха и развития малышей.



В здании есть групповые ячейки с игровыми комнатами и спальнями, а также залы для физкультуры, музыки и занятий в кружках. Здесь также предусмотрены кабинеты психолога и логопеда. Во дворе детского сада есть игровые площадки с теневыми навесами и спортивная площадка.







