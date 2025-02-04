В квартале «Восточное Бутово» начал работу новый детский сад на 325 мест

Фото: Министерство жилищной политики Московской области
В жилом комплексе «Восточное Бутово» открылся детский сад на 325 мест. Компания «ПИК» построила социальный объект в рамках инвестиционного контракта за счёт внебюджетных средств в Ленинском городском округе, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Детский сад рассчитан на 14 групп, включая младшую группу для детей до трёх лет. Он расположен недалеко от корпусов 8.1 и 8.2 и предлагает комфортные условия для отдыха и развития малышей.
В здании есть групповые ячейки с игровыми комнатами и спальнями, а также залы для физкультуры, музыки и занятий в кружках. Здесь также предусмотрены кабинеты психолога и логопеда. Во дворе детского сада есть игровые площадки с теневыми навесами и спортивная площадка.
В здании есть групповые ячейки с игровыми комнатами и спальнями, а также залы для физкультуры, музыки и занятий в кружках. Здесь также предусмотрены кабинеты психолога и логопеда. Во дворе детского сада есть игровые площадки с теневыми навесами и спортивная площадка.
Проект «Восточное Бутово» расположен в Ленинском районе Московской области. В этом квартале уже работают шесть детских садов из десяти запланированных и две школы из четырёх.
На территории квартала расположены две поликлиники, одна из которых уже действует. В проекте предусмотрено создание закрытых дворов-парков без доступа автомобилей, вместо этого будет построен многоуровневый паркинг для повышения комфорта и безопасности района.
Читайте также:
Строительная готовность детского сада в Котельниках составляет 68%
Назван срок завершения реконструкции образовательного комплекса в Дзержинском
Во Фрязине стартовал капремонт детского сада и гимназии
Дайана Хусинова