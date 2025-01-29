Во Фрязине стартовал капремонт детского сада и гимназии

Фото: пресс-служба администрации г.о. Фрязино
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Фото: пресс-служба администрации г.о. Фрязино
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Капитальный ремонт детского сада 1960 года постройки и здания гимназии 1979 года постройки начался во Фрязине, завершить работы планируется в текущем году, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Ремонт ведётся в дошкольном отделении средней школы №2 на улице Ленина и в здании гимназии. Детский сад, рассчитанный на 90 воспитанников, и гимназия на 750 мест будут полностью обновлены: в ходе работ здесь отремонтируют фундамент, фасады, крышу, входные группы, внутренние помещения и заменят инженерные сети, а также установят новое техническое оборудование и мебель», — говорится в сообщении.В настоящее время на обоих объектах идут демонтажные работы.
Отмечается, что капитальный ремонт в обоих учреждениях ведётся в рамках реализации национального проекта «Образование».
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Лев Каштанов