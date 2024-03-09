В квартире в Ленобласти нашли труп подростка с пакетом на голове

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Труп 15-летнего подростка с мешком на голове нашли в жилом доме в деревне Малое Верево, Ленинградской области.
Причины смерти пока неизвестны, сообщили источники издания «Известия» 9 марта.
Бабушка парня нашла его мертвым в квартире на Киевском шоссе 7 марта. По данным источника, явных признаков насильственной смерти не выявлено. Рядом с телом парня был обнаружен аэрозольный баллон освежителя воздуха.
Известно, что юноша жил в неполной семье и его опекуном была работающая 54-летняя бабушка.
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Бабушка парня нашла его мертвым в квартире на Киевском шоссе 7 марта. По данным источника, явных признаков насильственной смерти не выявлено. Рядом с телом парня был обнаружен аэрозольный баллон освежителя воздуха.
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Артем Кузьмин